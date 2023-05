Scrosci di pioggia e rete fognaria inefficiente: via Maddaloni e via Cancello invase dall'acqua. Auto in panne, residenti reclusi in casa

Il maltempo inchioda due strade principali del Casertano. Via Maddaloni, nel tenimento di San Felice a Cancello, e via Cancello, in quello di Maddaloni, sono impercorribili da qualche ora, in quanto completamente allagate a causa dell’impianto fognario inefficiente.

I residenti delle abitazioni che affacciano sulle arterie sono bloccati in casa e diverse sono le segnalazioni sia ai due comandi di polizia municipale sia ai vigili del fuoco del distaccamento provinciale. Molti gli automobilisti in difficoltà, in quanto è impossibile intercettare le voragini coperte dall’acqua.