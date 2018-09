CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 24 Settembre 2018, 08:54 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 10:10

MADDALONI - Poteva senza dubbio finire in tragedia, ieri mattina, intorno alle 10 circa, quando una Ford Fiesta di colore scuro a causa dello sprofondamento di una strada alle spalle di via Appia, è finita in una voragine di grosse dimensioni.Per la precisione, il tutto è accaduto in via Sant'Eustachio, arteria particolarmente colpita negli ultimi tempi da questo tipo di smottamento del manto stradale, nonostante nei mesi scorsi sono stati numerosi i lavori di adeguamento dell'asfalto, non solo nella zona in questione ma nell'intera città, che da tempo vive questo tipo di disagio. Già da sabato pomeriggio, infatti, via Sant'Eustachio era off limits, anche se non chiusa al traffico veicolare con disposizione ufficiale della Polizia Municipale. Qualche residente, con prudenza, conoscendo il pericolo ha evitato il passaggio; altri, invece, noncuranti hanno rischiato la propria pelle. Alla base di tutto una fortissima perdita di acqua che da tempo rende pericoloso il passaggio di auto e pedoni.