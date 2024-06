Soffocati dai bisonti della strada. C'è l'obbligo, e ora anche la possibilità, di dislocare i troppi Tir che circolano sulle strade urbane e dei tanti rimessaggi che sono inglobati nel centro abitato.

È un serio problema di inquinamento, di smaltimento dei rifiuti, di vivibilità compromessa ma anche di forti limitazioni imposte alle aziende prive di spazi operativi. Ora, non ci sono più alibi. Il potenziamento logistico delle aziende di trasporto si può fare: con oltre 300mila metri quadrati di territorio, destinati dal Comune a rimessaggi, parcheggi e movimentazione merci, è nato il «Polo della logistica su gomma» strettamente confinante con l'Interporto Sud Europa (Ise) e lo scalo merci ferroviario Maddaloni-Marcianise direttamente collegato con la rete autostradale (casello sull'A30), la viabilità dell'area metropolitana di Napoli.

«Il consolidamento del polo della logistica - annuncia e spiega Vincenzo Santangelo, membro della IV commissione Trasporti del consiglio regionale - non è più solo un sogno dal momento che oggi ci sono gli strumenti per realizzarlo. Molto presto le aziende di trasporto, che insistono su via Calabricito e non solo, avranno i loro parcheggi».

È la fine di un'emergenza produttiva e ambientale. A regime, il maxi trasloco dei rimessaggi nell'area periferica riservata avverrà completamento nei prossimi 24 mesi. La svolta non è solo urbanistica perché le ricadute sono non solo ambientali, ma soprattutto finanziarie e imprenditoriale. Con 30 anni di ritardo, prende vita il primo tentativo di «coordinare le attività di impresa» dei vettori del trasporto su gomma con le attività di logistica svolte, su scala nazionale e internazionale, dall'Interporto Sud Europa (Ise) e dallo scalo merci ferroviario Maddaloni-Marcianise.

La logistica casertana, nata negli anni '90 del secolo scorso, non ha mai avuto un valore aggiunto e ricadute sul territorio: fino ad oggi, solo una parte residuale delle merci (movimentate nella struttura intermodale) è stata trasportata o lavorata da operatori locali. Per invertire un sistema non virtuoso, che scarica sul territorio solo i disagi e non lascia ricchezza o occupazione, il Comune ha individuato un hub o area per i rimessaggi. Poi, per mettere in rete le aziende dei trasporti sul territorio e soprattutto vincere le difficoltà burocratiche, apre anche lo «sportello comunale al servizio delle imprese».



In pratica, tutti i processi amministrativi saranno facilitati e affidati ad un unico ufficio gestito da un tutor per «inserire gli operatori del trasporto nell'ecosistema dei servizi del Comune di Maddaloni». Il padre dell'"ecosistema dei servizi per gli operatori del trasporto" è Bruno Cortese.

L'ex consigliere comunale e fondatore del movimento “Maddaloni green” spiega: «Da anni siamo al lavoro, insieme agli operatori economici, per creare un sistema in grado di accelerare lo sviluppo sostegno, servizi e offerte» per permettere alle aziende di trasporto locale di diventare partner di player internazionali come Mercitalia, Rfi e della grande distribuzione sul territorio. Tocca agli imprenditori passare alla fase attuativa. «Siamo pronti da tempo conferma Antimo Caturano, presidente regionale di Trasporto unito ma si può investire solo dopo aver colmato lacune strutturali che penalizzano gli operatori».