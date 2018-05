Giovedì 31 Maggio 2018, 13:36

Secondo l'accusa si ritirava a casa ubriaco, ogni sera, e maltrattava gli anziani genitori, spesso prendendoli a schiaffi e umiliandoli. È finito per questo in carcere su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un uomo di 46 anni, residente a Maddaloni nel Casertano; la Polizia di Stato lo ha arrestato questa mattina nella sua abitazione, dove conviveva con i genitori ultraottanenni. L'uomo, hanno accertato i poliziotti del commissariato di Maddaloni guidati da Aldo Mannarelli, lavora saltuariamente, ed è dedito all'uso di sostanze alcoliche. Nello scorso mese di marzo una volante intervenne perché il papà del 46enne, dopo l'ennesima sfuriata del figlio, aveva trovato il coraggio di chiamare il 113. Emerse subito - dicono gli investigatori - un quadro di violenza e tensione costante. In quella circostanza però i genitori non vollero denunciare il figlio; invitati qualche giorno dopo dalla polizia a raccontare quanto accaduto, si sfogarono e riferirono dei soprusi quotidiani subiti per mano del figlio, che non risparmiava neanche l'anziana madre disabile, in grado di muoversi solo con un girello; schiaffi, offese, urla, anche quando i genitori rifiutavano di dargli i soldi per comprarsi da bere.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno «fotografato» un periodo di oltre un anno, tra il 2017 e i primi mesi del 2018, in cui sarebbero stati commessi i reati.