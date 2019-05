CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:00

VALLE DI MADDALONI - Sono già entrate in azione le ruspe. Rivoluzionato l'assetto del territorio: è partito il piano di abbattimento di tutti gli immobili esistenti lungo il tracciato della nuova linea per i treni dell'Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari. A Valle di Maddaloni, è in corso la demolizione di sei villette (di recentissima costruzione e già sgomberate dagli occupanti) con l'aggiunta di altre due piccole unità immobiliari adiacenti la statale 265 dei Ponti della Valle.È il primo lotto di un'operazione dei demolizione che riguarda 12 unità immobiliari e l'inizio della cantierizzazione dei suoli a seguito di oltre mille procedimenti di esproprio. I lavori del lotto Cancello-Frasso Telesino (affidato al Consorzio Pizzarotti-Itinera-Ghella per complessivi 312 milioni di euro investimento) entra nel vivo anche a Maddaloni. Disposti oltre 300 atti di esproprio e programmato un complicato l'abbattimento di due stabili a cavallo della statale Appia. È proprio l'organizzazione logistica degli spazi che sta cambiando in tempi record. Collocati a Maddaloni la centrale di betonaggio e il campo base per il costruendo tunnel ferroviario, tra i due comuni, che attraverserà per oltre 4 mila metri il monte Aglio e aggirerà in sotterranea l'Acquedotto Carolino, patrimonio dell'Unesco. Rivoluzionata anche la viabilità lungo la statale 265 (di recente acquisita dall'Anas). E cominciano ad affiorare le proteste: per i proprietari che non hanno impugnato gli importi degli indennizzi non è stato avviato il pagamento dell'80 per cento dell'esproprio. A due anni dall'avvio delle procedure, molte pratiche restano inevase. Per cui si procede a due velocità: a Maddaloni e Valle di Maddaloni sono cominciati gli interventi di sminamento. Non decolla invece la parte più attesa dai privati: la liquidazione degli indennizzi e il finanziamento delle opere di compensazione.