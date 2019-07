Sono stati rubati telefonini cellulari, denaro, abiti e scarpe. Vittime 25 giovani scout alloggiati nel giardino del santuario 'Madonna di Briano' a Villa di Briano. A darne notizia è il comitato don Peppe Diana. L'episodio, fanno sapere sempre dal comitato, è stato denunciato alle forze dell'ordine. L'augurio è che «gli scout possano ritornare ancora nel territorio, certi che il furto commesso da ignoti non scalfisca il senso di accoglienza e bellezza che hanno scoperto in questi giorni». «Il riscatto sociale a volte può essere messo alla prova, ma questo non ci deve impedire di continuare ad impegnarci nel quotidiano ed insieme a tutte le organizzazioni ed istituzioni preposte onde evitare che casi del genere possano ripetersi», conclude la nota.

Venerdì 12 Luglio 2019, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA