Una maestra è stata azzannata da un rottweiler in pieno centro a San Felice a Cancello. Attimi di paura in via Padre De Marino. Attorno alle 11 di mercoledì, per motivi ancora da chiarire, l'animale che era spasso senza museruola in compagnia della propria padrona, si è lanciato contro una 40enne che era da poco uscita da un negozio della zona.

La donna è stata morsa in più parti del corpo perché, nel tentativo di difendere altre persone che erano in sua compagnia, ha lottato col cane. Nel particolare, è stata colpita ad un braccio. La 40enne, di professione insegnante della scuola primaria, originaria di Arienzo, è stata soccorsa da alcune persone che hanno assistito alla scena, che è durata diversi minuti. Caricata in auto, col braccio completamente sanguinante e in stato di choc, è stata trasportata allo Psaut dell'ospedale «Ave Gratia Plena» dove i medici le hanno prestato le cure del caso, ricucendo una parte del braccio con alcuni punti di sutura. Il proprietario del cane ha spiegato ai carabinieri che sono intervenuti sul posto, che il suo rottweiler si era scagliato contro la donna perché era stato infastidito da alcuni suoni che provenivano dalla zona. Diversa la versione, invece, è stata quella della vittima che crede che siano state alcune persone presenti ad aizzare il rottweiler, che a quanto pare non ha mai dato particolari segnali di aggressione. Episodi di questo genere, tra Maddaloni e la Valle di Suessola, purtroppo se ne verificano in maniera continua nonostante i controlli, specialmente a San Felice a Cancello, anche da parte degli agenti della Polizia Municipale sono incessanti. Qualche mese fa, la stessa amministrazione comunale aveva avviato un progetto per frenare il fenomeno del randagismo.

Nell'ultimo periodo natalizio, a Santa Maria a Vico, un cane di razza boxer azzannò una bambina di appena tre anni. La piccola si trovava in casa dei nonni e stava giocando in giardino quando l'animale di proprietà degli stessi l'avrebbe azzannata alla testa, ferendola in modo molto grave. Sin da subito le sue condizioni furono definitive dai medici dell'ospedale di Caserta assai disperate. Per fortuna, però, dopo un lunghissimo periodo di degenza presso l'ospedale Santobono di Napoli, la bambina si è ripresa. Tragedie simili purtroppo si ripetono con una sempre maggiore angosciante frequenza. Un altro episodio simile è accaduto lo scorso aprile vittima, un 12enne di Maddaloni.

