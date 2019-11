Viene picchiata a scuola dalla mamma di una piccola alunna, ma la notizia, al di là della denuncia presentata dalla vittima, rischia di passare sotto silenzio. A renderla pubblica uno striscione di solidarietà dei genitori degli alunni del plesso San Giovanni Bosco dell'istituto comprensivo Francesco Petrarca di Carinaro. «Siamo tutti con la maestra Maria per tutelare l'istruzione dei nostri figl», recita lo striscione. «Carinaro non ci sta a simili atti brutali e incivili», aggiunge Giuseppe Barbato, già amministratore comunale e vicepresidente della Pro Loco, nel dare la notizia sul suo gruppo social dove l'aggressione ha avuto una vasta eco con decine e decine di post di solidarietà con la malcapitata maestra Maria, colpevole, secondo quanti la conoscono, di fare il proprio dovere con amore e dedizione nei confronti dei bambini che, alle elementari, vedono l'insegnante come una sorta di oracolo.



Questi i fatti che si sarebbero verificati. A fine ottobre, a ridosso della pausa didattica per la festività della commemorazione dei defunti una donna, madre di una alunna delle elementari, a quanto pare residente al confine con Aversa e in territorio aversano, per cui non avrebbe avuto nemmeno diritto a frequentare l'istituto scolastico di Carinaro, già nota alle forze dell'ordine, dopo essere entrata nell'istituto, del quale è dirigente il professore Ernesto Natale, ed aver chiesto maestra Maria, dinanzi a diversi testimoni, figlia compresa, si sarebbe scagliata contro la docente in maniera violenta, sembra perché non fosse d'accordo in relazione ad un giudizio negativo dato alla bambina. Ad evitare conseguenze ulteriori i presenti tra cui la madre della genitrice violenta. Il caso è stato oggetto di denuncia presentata dalla vittima. Insomma, l'ennesimo episodio di violenza ai danni di docenti, che svolgono il proprio ruolo in situazioni sempre più difficili; episodi che si verificano sempre più spesso tanto da destare preoccupazione nel mondo della scuola. Non a caso, nei giorni scorsi, il professor Francesco Greco, presidente dell'Associazione nazionale docenti, nel manifestare solidarietà ad una docente di Caserta vittima di aggressione simile, aveva dichiarato: «Il continuo ripetersi di gravi atti di violenza nei confronti dei docenti, espressione di un diffuso malessere sociale che appare trovare nella scuola il luogo privilegiato di sfogo, denota una situazione preoccupante e allarmante».



Sulla vicenda da registrare la presa di posizione del gruppo di opposizione Carinaro nel Cuore che esprime la propria solidarietà e vicinanza alla docente vittima di «una brutale ed inammissibile aggressione durante l'espletamento del suo lavoro». «La nostra spiegano dal gruppo guidato da Annamaria Dell'Aprovitola è una condanna ferma ed irrefutabile contro ogni azione dettata dalla violenza e dall'odio. Non esiste giustificazione alcuna per chi si rende autore di tali spregevoli atti. Di converso, ognuno di noi dovrebbe fare del dialogo, della ragione e del rispetto i capisaldi della propria etica comportamentale». «Auspicando che fatti del genere non abbiano mai più a verificarsi conclude il gruppo di opposizione l'occasione è propizia per augurare una presta guarigione alla persona offesa e che le possa giungere la profonda mortificazione che ci ha pervaso, nonché il più caloroso abbraccio da parte di noi tutti». © RIPRODUZIONE RISERVATA