Miriam Mafai (Firenze 1926, Roma 2012) giornalista, politica, combattente, testimone di mezzo secolo di storia, fra impegno civile e resistenza. Tutto cominciò, come scrive lei stessa, dalla scoperta di essere «un'italiana diversa», un'ebrea. Non si era mai accorta di non essere come gli altri, lei nata a Firenze da padre italiano e madre, Antonietta Raphael, ebrea lituana, si era sempre sentita italiana almeno fino a che, con la promulgazione delle leggi razziali, dovette fare i conti con una condizione nuova, drammatica e inaspettata. «Improvvisamente - scrive - da un giorno all'altro, incontrammo la nostra diversità, come un pericolo e una colpa». Costretta a lasciare le scuole a causa, appunto, delle leggi contro gli ebrei, l'esperienza la segnò per tutta la vita.

Di questo e di molto altro si parlerà oggi alle 17,30 alla libreria Giunti di Caserta a partire dal libro che le ha dedicato Lidia Luberto, pubblicato, per la collana Italiane diretta da Nadia Verdile, da Maria Pacini Fazzi editore. Dopo i saluti dell'assessore alla cultura Enzo Battarra, moderati dalla dirigente scolastica Adele Vairo, con l'autrice discuteranno Giovanni Cerchia, professore di Storia contemporanea e direttore del Dipartimento di Economia all'Università del Molise, Gennaro Guida, dottore di ricerca in Economia e Statistica, Rodolfo Scuotto, funzionario Pubblica amministrazione. Sempre dalla parte delle donne e dei diritti civili, Mafai combattè le sue battaglie attraverso la parola, prima «parlata», quando fu impegnata nel Partito comunista, poi «scritta», da giornalista con Paese sera e, quindi, di La Repubblica. Di Miriam Mafai, e del libro di Luberto, si parlerà anche sabato a Cascina.