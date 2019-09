Al via domani, alle 15,00, presso il lido Blue Box di Mondragone in provincia di Caserta, al raduno nazionale di Old Volkswagen e derivate, una tre giorni organizzata dall'associazione Maggiolini Partenopei in occasione della celebrazione dei suoi 15 anni dalla fondazione, dedicata agli appassionati della storica vettura Typ1 meglio conosciuta come Maggiolino. Mostre, eventi volti alla promozione della cultura delle auto d'epoca, distribuzione di gadget esclusivi, appuntamenti culturali, enogastronomici e spettacoli intratterranno quella che si preannuncia una folta platea di cultori della vettura di successo nota anche al pubblico dei più piccoli grazie al famoso film Disney «Il maggiolino tutto matto». «Come sempre alla ricerca di nuovi maggiolinisti - sottolinea Claudio Iannotta, presidente dell'associazione Maggiolini Partenopei -, accompagneremo i nostri ospiti provenienti da tutta Italia ed in particolare dal Sud a vivere questa tre giorni lungo una riviera sicuramente tanto discussa ma parimenti straordinaria e da sempre amata dai turisti di tutto il mondo. Scopriremo insieme fatti inediti di questa icona dell'automobilismo d'epoca, ma anche luoghi e tradizioni locali che affondano la loro storia nell'antica civiltà romana e, ad esempio, anche dei Longobardi che, come forse non tutti sanno portarono dalle steppe nord-orientali i bufali, animali mia visti prima». «Quindi maggiolini e auto d'epoca in primo piano - conclude Iannotta -, ma anche tanta interessantissima cultura nostrana».

Giovedì 5 Settembre 2019, 19:18

