Magliocca lascia le cariche di sindaco e presidente Provincia: devo curarmi

CASERTA - Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta, si è dimesso dalla caraica di sindaco di Pignataro Maggiore per problemi di salute e, quindi, decade anche dal vertice della Provincia. Sul suo profilo Fb Magliocca ha annunciato: "Mi dispiace. Ma devo comunicarvi che fra qualche minuto rassegnerò le dimissioni da sindaco. Ho riscontrato un serio problema di salute. Mi dispiace assumere questa decisione, che ho preso insieme a tutta la mia famiglia, perché in questi anni abbiamo svolto un grande lavoro di rinnovamento del nostro comune.

E sentivo forte il vostro incitamento per la prossima campagna elettorale. Ma ora ho bisogno di serenità e tranquillità. Sono convinto che mi capirete".



APPROFONDIMENTI VERSO IL VOTO Comunali a Caserta, Vignola entrain partita: tre liste gli danno... LA LEGALITÀ Festival dell'Impegno Civile, via dal 4 luglio nella ​Casa...