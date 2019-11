Ilche ha flagellato il Casertano nel weekend ha provocato, oltre ai danni materiali, una scia di polemiche, insulti e anche. La «bufala» ha coinvolto l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, che secondo un documento falso diffuso ieri con il logo dell'Ateneo, oggi sarebbe dovuta rimanere chiusa per il «persistente stato di emergenza maltempo»; un documento a firma - ovviamente falsa - del direttore generale Annamaria Gravina. Tutto creato ad arte, l'Università, che ha sedi nel Casertano ad Aversa, Capua, Santa Maria Capua Vetere e nel capoluogo Caserta, questa mattina era regolarmente operativa, e le lezioni sono iniziate senza problemi.Una vera e propria ondata di offese si invece è abbattuta contro il sindaco di Aversa, che ha deciso per la giornata di oggi di non chiudere le scuole cittadine, i parchi e il cimitero, confermando l'appuntamento con la cerimonia in piazza Municipio per la Festa delle Forze Armate. Oltre 600 i commenti al suo post su Facebook nel quale rendeva nota la scelta; tra i più attivi centinaia di studenti, anche minorenni. Molti hanno profferito pesanti e sguaiate offese, c'è chi ha consigliato poi lo «sciopero davanti al Municipio»; qualche adulto ha però duramente criticato l'atteggiamento dei ragazzi. «Se fossi nei vostri genitori mi vergognerei ad avervi come figli....Il fallimento più totale nella vita...poveri voi... E poveri noi!!!! scrive una utente. Lo stesso Golia ha parlato di