© RIPRODUZIONE RISERVATA

Problemi in tutto il Casertano a causa del maltempo, in particolare sul litorale Domizio a. Difficoltà per il deflusso delle acque sono segnalate alla foce dei Regi Lagni dove qualche mese fa è stata sequestrata dall'autorità giudiziaria la griglia che blocca i rifiuti che arrivano dall'entroterra; l'impianto, il cui funzionamento è comunque garantito dagli uomini della società regionale Sma, sta incontrando difficoltà anche perché il mare è grosso e non riesce a raccogliere le abbondanti acque che arrivano.Il sindaco, nominato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere custode dell'impianto, è andato sul posto per verificare la situazione. «I tecnici della Sma - spiega all'Ansa - stanno facendo il possibile per tenere sotto controllo il livello delle acque, che è molto alto». Forti allagamenti sono segnalati anche nelle località di Destra Volturno e Bagnara, dove le piogge o il mare grosso creano sempre danni a cause di sistemi fognari inadeguati e di un'inarrestabile erosione della costa, con l'acqua che arriva facilmente ai primi piani delle case.«Da tre giorni - afferma ancora Petrella - stiamo lavorando con le motopompe della protezione civile per ridurre i disagi alla popolazione, ma il maltempo non ci dà tregua. Abbiamo però pronti sette milioni di euro di fondi regionali per risistemare le fogne sia a Bagnara che a Destra Volturno».Non preoccupa invece al momento la foce del fiume Volturno. Allagamenti sono segnalati anche ae nei comuni dell'hinterland, così come, a macchia di leopardo, in tutta la pianura casertana; l'acqua ha invaso colture ma anche numerosi allevamenti bufalini. Le associazioni dei coltivatori stanno quantificando i danni che si preannunciano alti.