I sindaci del casertano ed il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca a seguito del perdurante stato di maltempo con piogge torrenziali e vento hanno deciso di chiudere le scuole in molti comuni. Il primo a firmare l'ordinanza di chiusura per la giornata di oggi è stato il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra seguito da Carlo Marino (Caserta) e poi dai colleghi di Aversa, Lusciano, Teano, Carinaro, Sant'Arpino e Gricignano d'Aversa. A Sessa Aurunca e Grazzanise chiusi alcuni istituti scolastici per problemi strutturali.



Il maltempo sta imperversando sulla provincia di Caserta da diversi giorni ma solo in questo fine settimana i sindaci hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici, è emblematico il caso del sindaco di Aversa, Angelo Golia, che il 6 novembre scorso decise di tenere le scuole aperte nonostante l'allerta meteo ricevendo messaggi offensivi attraverso i social per questa scelta.



La decisione di chiudere le scuole trova la motivazione nelle ordinanze firmate dai sindaci ma anche nella nota, indirizzata ai dirigenti scolastici e per conoscenza ai sindaci, a firma del presidente della Provincia Giorgio Magliocca dalla quale si legge: «A causa del perdurante eccezionale maltempo che sta imperversando da giorni sulla nostra provincia, chiedo di voler verificare ad horas le condizioni dei propri istituti scolastici e, nel caso di gravi inconvenienti che pregiudichino la prosecuzione delle attività scolastiche, di avvisare non solo lo scrivente e il dirigente dell'Edilizia scolastica dell'Ente, Paolo Madonna, ma, soprattutto, il sindaco in cui insiste l'istituto, per la eventuale chiusura dello stesso». «Le forti piogge e raffiche di vento di notevole intensità - si legge dall'ordinanza a firma di Marino - hanno provocato in diverse zone della città allagamenti, smottamenti, cadute di rami e sradicamenti di alberi, distacchi di intonaco e cadute di calcinacci dai fabbricati privati; non si possono escludere possibili danni a strutture scolastiche. Considerato che a seguito degli eventi atmosferici eccezionali si ritiene necessario effettuare controlli e verifiche a tutti gli edifici scolastici per verificare eventuali danni.



Sentito anche, per le vie brevi, il presidente dell'amministrazione provinciale di Caserta» si è provveduto alla chiusura delle scuole «ritenuto di dover disporre provvedimenti contingibili ed urgenti a garanzia della incolumità e sicurezza delle comunità scolastiche, per l'effettuazione da parte dei soggetti interessati alla sicurezza degli edifici scolastici delle opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli istituti cittadini di ogni ordine e grado per assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività scolastica».



A Caserta, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per la giornata odierna ha riportato alla mente il caso del sequestro ad opera della procura della Repubblica della scuola De Amicis. Qui il problema ha riguardato le infiltrazioni d'acqua dal tetto che hanno procurato, nelle settimane scorse, l'allagamento di alcune aule, facendo determinare la chiusura di otto aule e dei bagni del piano superiore oltre che quello delle bambine della scuola dell'infanzia. A seguito di sopralluoghi di carabinieri e vigili del fuoco e di un esposto di alcuni genitori, alla fine, è intervenuta la procura e venerdì scorso ha provveduto a sequestrare la scuola. Intanto, nella giornata di oggi sono previsti altri sopralluoghi da parte dei tecnici del Comune, quest'ultimo nel frattempo ha ottenuto il dissequestro provvisorio per poter effettuare i lavori urgenti. Questi ultimi dovrebbero partire nella giornata di domani, mentre oggi sarà predisposta la messa in sicurezza dei locali. Per i bambini della scuola primaria da martedì partiranno i doppi turni presso la scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci; nell'ex casa del custode del complesso Da Vinci e presso la succursale della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Giannone, ubicate nel complesso Da Vinci, suddividendo così le 25 classi della De Amicis con orario delle lezioni nel turno pomeridiano, dalle ore 13,30 alle 17,30.