Maltempo, crolla parte del tetto in un convitto nel Casertano

Una porzione di tetto è caduta in un'ala del Convitto Giordano Bruno di Maddaloni (Caserta), probabilmente a causa del maltempo; le travi venute giù non hanno ferito nessuno ma l'area del crollo è stata isolata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia di Caserta. Il consigliere provinciale Angelo Campolattano spiega che «dopo aver messo in sicurezza studenti, docenti e personale amministrativo, è partito l'iter per reperire i fondi idonei per il rifacimento dell'intera copertura».