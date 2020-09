Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri a Marcianise, per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni della moglie. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite in famiglia; quando sono arrivati a casa del 36enne, la donna si era nascosta in bagno per sfuggire all'aggressione del coniuge, ed è subito corsa dai carabinieri per proteggersi, mostrando le contusioni e le escoriazioni provocatele sul volto e sulle braccia dalle botte del marito.

Ai militari, la vittima ha raccontato di essere vittima da 14 anni dei maltrattamenti e delle umiliazioni del coniuge; è così scattato l'arresto del 36enne, condotto ai domiciliari in un'abitazione di Sant'Agata dei Goti.

