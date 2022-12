Con una grande tradizione ed una produzione che si assesta poco al di sotto del 15% della regionale, l'olio di oliva casertano si difende bene sul mercato e rappresenta una delle eccellenze anche se poco promossa di Terra di Lavoro. Forte di una grande presenza di varietà su tutte la Sessana, la Caiazzana, l'Asprinia e la Tonda, tutte autoctone la produzione d'olio d'oliva della provincia presenta una varietà non indifferente di prodotto che fa base in una forte biodiversità da fare invidia alle più produttive regioni ed aree olivicole italiane ed internazionali.



«Con una riduzione generale assestata intorno al 37% spiega l'agronomo Vincenzo Coppola l'annata olivicola porta con sé aspetti positivi e negativi. Chi ha raccolto in anticipo, sin dagli inizi di ottobre, è riuscito a difendersi anche dagli attacchi della mosca olearia, soprattutto ci sono riuscite le aziende bio che, altrimenti, avrebbero dovuto affrontare (ed hanno affrontato, in alcuni casi) la caduta di molti frutti». La mosca olearia, nemico principale e temutissimo dai coltivatori (le cui larve, dopo la deposizione, distruggono l'oliva dall'interno), ha spostato, causa alte temperature, i suoi attacchi alla fine di ottobre salvaguardando parte del prodotto. «Ai primi assaggi conclude Coppola gli oli si presentano di ottima qualità. Merito delle aziende e degli olivicoltori che lavorano con costanza e con sempre maggiore attenzione».

Nella grande produzione campana, l'unica Dop di Terra di Lavoro ha nel proprio cuore la varietà olivicola Sessana che, dal 2011, è prodotta sotto l'egida del marchio «Terre Aurunche Dop». Il disciplinare che rende esclusiva la produzione di questo olio nei comuni di Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Rocca D'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano e Tora e Piccilli fa cerchio proprio intorno alla cultivar autoctona (presente per non meno del 70% della macina) che può essere accostata ad altre tre sole varietà del territorio: Corniola, Itrana e Tenacella. «Il risultato è un olio molto equilibrato tra sensazioni del fruttato, dell'amaro e del piccante commenta Antonio Capuano, vice presidente del Consorzio di tutela olio extravergine d'oliva Terre Aurunche Dop con i tipici descrittori del carciofo e della mandorla. Particolare è la componente nutraceutica del prodotto, con una grande presenza di vitamina E (al pari di un integratore) che porta il nostro olio a classificarsi come un superfood».



Mentre si afferma un marchio di qualità, un altro è pronto a farsi spazio. È il caso del Consorzio dell'olio extravergine d'oliva dei Monti Tifatini che, in attesa di un primo riconoscimento Igp, fa cerchio intorno alle varietà Asprinia, Leccino e Frantoio su una zona che include i comuni di Airola, Cervino, Durazzano, Maddaloni, Santa Maria a Vico, Sant'Agata de' Goti, Forchia ed i dintorni della valle di Suessola e del basso Sannio Caudino tra le provincie di Caserta e Benevento. «Il Consorzio è nato quest'anno ma con idee molto chiare racconta Mariagrazia Vigliotta, sua presidente allo scopo principale di riunire i professionisti dell'olio della zona per creare occasioni di confronto e sviluppo comune. L'area tifatina ha grandi potenzialità ed abbiamo scelto di puntare, sin da subito, sulla qualità con una bozza di disciplinare fortemente orientata alla produzione biologica, senza l'uso di pesticidi e favorendo una lotta a malattie ed attacchi esterni solo con metodi naturali».