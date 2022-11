Due morsi ad un panino farcito e poi la sensazione di avere tra i denti qualcosa di metallico che è finito nello stomaco. Una disavventura che difficilmente potrà dimenticare quella vissuta da un operaio di Piedimonte Matese. L'uomo, 46 anni, nella giornata di lunedì 21 novembre, è arrivato a Cassino per sbrigare alcune questioni personali e lavorative. In tarda mattinata, durante la pausa pranzo, ha deciso di fare sosta presso un noto fast food situato in periferia e meta ogni giorno di centinaia di clienti. Un modo rapido per non saltare un pasto ed avere lo stomaco pieno. Ha comprato quindi uno dei prodotti di punta esposti sul tabellone e si è seduto iniziando a gustare la prelibatezza.

APPROFONDIMENTI Killer Roma, De Pau cercava un passaporto falso: avrebbe dato a un’amica 600 euro. Voleva fuggire all’estero Incontri online, basta con Tinder e le altre app: «È meglio vedersi dal vivo» 'Ndrangheta, Caterina Giancotti, chi è la prima boss (donna) in Lombardia: «A Rho comando io. E sono cattiva»

In pochi istanti dalla tranquillità di un momento di relax, il povero malcapitato è passato al puro panico. Mentre masticava, infatti, si è accorto che un qualcosa di molto simile ad un ossetto, gli aveva rotto un dente. Questo lo ha portato a sputare ciò che stava mangiando ed a fare la sconcertante scoperta. Nessun residuo di animale ma un chiodino in acciaio che chissà come era finito nel panino imbottito e delizioso. Ed è stato in questo frangente che il 46enne ha chiesto aiuto a chi gli stava accanto: aveva compreso che poco prima doveva aver ingoiato un altro chiodino credendo invece si trattasse di un componente della farcitura. Immediata la corsa nel vicino ospedale Santa Scolastica. Qui i medici, con grande rapidità e dopo averlo trasferito nella sala rossa in prognosi riservata, lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti del caso ed hanno individuato l'altro chiodino. L'oggetto in metallo dovrà essere espulso in maniera naturale perché chirurgicamente non si è potuti intervenire.

Sono stati poi i medici del pronto soccorso cassinate ad allertare la polizia di Stato. In ospedale sono arrivati gli agenti del commissariato, diretti dal vice questore Simona Maffei. Gli investigatori dapprima hanno raccolto la testimonianza dell'uomo e poi si sono recati presso la sede del fast food che è stato chiuso a scopo cautelativo e per consentire agli inquirenti di poter ispezionare tutti i locali adibiti alla cottura ed al confezionamento degli hamburger che poi vengono acquistati dalla clientela. Della vicenda, delicata e dagli aspetti ancora tutti da chiarire, è stato interessato anche l'ufficio di igiene e profilassi dell'Azienda sanitaria locale che nella mattinata di ieri ha ispezionato il locale per un paio di ore. Dalla proprietà dell'attività commerciale non è trapelata alcuna notizia in merito.