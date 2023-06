Seconda posizione in classifica. Questa volta la graduatoria si riferisce alle città italiane per la proposta di cibo vegano. I dati arrivano direttamente da uno studio di Bonusfinder Italia che vede Pisa primeggiare con 125 ristoranti e un prezzo medio di 21,04 euro a pasto. Subito dopo viene infatti Caserta, con 70 ristoranti (il 17,07 per cento del totale) che offrono opzioni vegane per un prezzo medio di 19,80 euro a pasto e che ne fanno il quarto più basso rilevato da Bonusfinder. Tra le 10 "top vegane" c'è anche Siracusa: terzo piazzamento ma costo medio più alto. Guardando invece alle città dove si spende di più e di meno, Venezia ha una media di 41,94 e Modena di 17,17 euro. E tornando alla Campania, Napoli (insieme a Palermo) ha la migliore valutazione media dei ristoranti. Dodici anni fa "Terra" di Caserta è stato il primo ristorante vegetariano della città, che all'interno del menu ha sempre avuto anche più di una proposta vegana. «Era un periodo in cui c'era molta attenzione verso i prodotti biologici», ricorda la titolare e chef Lucia Belcore. «Ci ha aiutati anche la curiosità, ma in generale abbiamo lavorato sodo per costruire una clientela numerosa. Clientela che però è onnivora per il 90 per cento, ma attenta alla salute e intenzionata a ridurre il consumo di carne e pesce. In alcune circostanze adattiamo ricette vegetariane sostituendo qualche elemento in base alle richieste dei clienti. Ma parlando per grandi numeri sono soprattutto i più giovani a prediligere questo tipo di alimentazione: Internet e i social sono pieni di gruppi e forum dove trovare e condividere informazioni. In generale gli adulti sono più ancorati al pregiudizio che senza certi alimenti non si possa mangiare con gusto. Allo stesso tempo devo ammettere che la clientela continua a sorprenderci positivamente. La nostra apertura ha richiesto una buona dose di coraggio perché anche Napoli, con un bacino ben più ampio, aveva pochi ristoranti di questo tipo. Però abbiamo trovato una bella risposta scoprendo che tante persone macinavano numerosi chilometri in auto per mangiare vegetariano e vegano. Quando abbiamo aperto gli abbiamo facilitato la vita e poco dopo ho notato che molti locali iniziavano a inserire piatti vegani e vegetariani nei propri menu. Il risultato di questo studio di Bonusfinder mostra che la tendenza è cambiata molto rispetto al passato, anche grazie a una richiesta crescente da parte dei clienti».

«L'offerta vegana, così come quella vegetariana, è stata ampliata negli ultimi anni», spiega Giuseppe Russo, presidente della sezione provinciale di Fipe Confcommercio. «Forse oggi non rappresenta più una novità per chi ci abita o la frequenta abitualmente perché una dinamica di questo tipo non nasce certamente da un giorno all'altro. Allo stesso tempo è una tendenza che in verità abbraccia anche le intolleranze a glutine e lattosio. Intendo sottolineare che c'è una grande varietà e un occhio di riguardo per sostenibilità e cibo sano. I pubblici esercizi casertani dimostrano una grande attenzione nei confronti delle esigenze e delle scelte dei clienti, e siamo felici che uno studio nazionale abbia messo in evidenza questo impegno». Russo commenta anche il dato relativo allo scontrino medio, particolarmente interessante per le tasche dei consumatori. «Nonostante l'inflazione, siamo riusciti a rispondere in maniera positiva per andare incontro ai clienti. Ii pubblici esercizi casertani non sono esenti dall'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. La crescita dei prezzi, qui, è stata contenuta il più possibile per evitare che gli aumenti risultassero troppo importanti per le tasche dei clienti».