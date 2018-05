Manichini dei calciatori del Napoli impiccati, la condanna del comune di Mondragone

Il Comune di Mondragone condanna «senza se e senza ma» i manichini impiccati raffiguranti giocatori del Napoli e la frase ingiuriosa nei confronti della Juve comparsa sul monte Petrino: l'assessore allo sport Giuseppe Piazza ricorda, a nome dell'Amministrazione cittadina, che «gesti di tale portata non hanno nulla a che vedere con lo sport. La rivalità tra tifoserie di squadre avverse non deve portare ad azioni che sconfinano nella volgarità se non nell'inciviltà. Non possiamo consentire che pseudo tifosi possano infangare l'immagine di società di calcio, così come non possiamo consentire che degli scalmanati arrechino danni all'immagine della città di Mondragone». «Ho chiesto al comandante della polizia municipale di visionare le telecamere della videosorveglianza: se ci sono immagini che consentono l'identificazione di chi ha commesso tali deprecabili azioni, di procedere immediatamente alla denuncia. Azioni del genere - tra l'altro - vanno a gravare anche sulle casse cittadine, atteso che la rimozione della scritta ingiuriosa sul Monte Petrino e la cancellazione delle frasi sui vetri satinati della passerella costeranno un bel pò di soldi alle casse comunali e, quindi, denaro a carico di tutti i contribuenti», conclude Piazza.

Lunedì 14 Maggio 2018, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 18:30

