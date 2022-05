Caserta capitale dei veicoli d’epoca, al Polo fieristico A1 Expò

Duplice esordio per la manifestazione Mostra Scambio Caserta, l’evento che porta al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud la storia della motoristica nazionale ed internazionale; infatti, il 28 e 29 maggio, andrà in scena per la prima volta in esclusiva l’edizione primaverile del vintage dei motori.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO A Caiazzo torna la Fiera della Maddalena con Peppe Barra e Monica... IL CARTELLONE Gli appuntamenti del fine settimana a Caserta e in provincia IL RICONOSCIMENTO Un premio per Gaetano Cerrito attivista per il rilancio del Casertano

Dopo il notevole successo delle scorse edizioni, gli organizzatori hanno deciso di aggiungere un secondo appuntamento annuale che è proprio quello che si terrà il prossimo week-end. Resta ovviamente immutata la data autunnale, in calendario il 19 e 20 novembre. La manifestazione offre un’ampia esposizione di auto, moto e bici restaurate e da restaurare, ricambi ed accessori originali, manualistica, editoria tecnica specializzata, tutto rigorosamente d’epoca. Tanti gli espositori ed i visitatori intervenuti la scorsa edizione, infatti, Mostra Scambio Caserta vanta una presenza di oltre 140 espositori con più di 7.000 visitatori al seguito tra collezionisti, restauratori, curiosi, professionisti del settore, appassionati e amanti del vintage motoristico.

Anche per questa III edizione, sarà allestito un affascinante museo dedicato alla storia dell’auto che, questa volta, sarà curato da «Semplicemente Alfisti», il club che dal 2016 riunisce appassionati e collezionisti di Alfa Romeo. «I nostri soci – afferma Silvio De Rosa, presidente del club - possiedono vetture che hanno segnato la storia dell'Alfa del dopoguerra, tra cui Giulia, GT, Alfasud, Giulietta, Alfetta, 75, 33 fino alle più recenti. Organizziamo diverse manifestazioni ogni anno e per il 2022 il nostro primo evento, ci vede partecipi a Mostra Scambio Caserta». Fiat 500 Club Italia e Vespa Club restano i punti fermi dell’evento che sin da subito ha deciso di partire dall’orgoglio del made in Italy, ma all’interno dei padiglioni dell’A1Expò vi saranno tanti modelli di varie case automobilistiche, rappresentati dai club; infatti, per la III edizione di Mostra Scambio, torneranno all’A1Expò: Camec, Acamde e Mito Delta Club che alla scorsa edizione ha allestito e curato il museo ad esso dedicato. «Saremo presenti, - afferma Domenico Pirozzi, anima social del Mito Delta Club - ben lieti di dare il nostro piccolo contributo ad una manifestazione che, nata bene e cresce sempre meglio. Non vediamo l’ora di tornare a respirare la magica atmosfera che questo evento sa regalare a tutti i partecipanti e ai visitatori, che si preannunciano numerosissimi. Vi aspettiamo al nostro stand, per un buon caffè e per condividere con tutti la nostra grande passione per il mito integrale».

Ma il successo di Mostra Scambio passa innanzitutto dalla passione del presidente del Polo Fieristico A1Expò, Antimo Caturano che dichiara: «E’ la prima volta che proponiamo due date nello stesso anno. Questo perché abbiamo costatato che l’interesse verso la manifestazione cresce sempre più. Cerchiamo di portare all’interno dell’evento la passione degli amatori dei veicoli d’epoca che tra l’altro condivido da tempo essendo un grande appassionato. Questa edizione primaverile, tra l’altro, ci consente di sfruttare tutti gli spazi dell’A1Expò».