Fabbricavano marchi falsi per capi firmati Fabbrica sequestrata, denunciati in tre

MARCIANISE - Dal Casertano un filo rosso per la contraffazione conduce al confinante hinterland napoletano. La Guardia di Finanza di Marcianise ha individuato e sottoposto a sequestro un opificio utilizzato per la realizzazione di materiale contraffatto di note griffe.

Utilizzando tre presse industriali per tessuti, S.E. di 33 anni, D.R.N. di 19 anni e C.P. di 25 anni, tutti napoletani, avevano allestito un laboratorio abusivo in un seminterrato nella zona commerciale di Casoria, in cui applicavano etichette dei più famosi brand a capi di abbigliamento, borse, e accessori, ingannando così gli ignari acquirenti. Soprattutto felpe, t-shirt e articoli sportivi, ma anche borse in pelle e custodie per cellulari con noti marchi Adidas, Prada, Moschino, Gucci, Valentino e Chanel, confezionati con dovizia di dettagli e pronti per essere immessi sui mercati paralleli per la vendita in nero, creando un danno ai rispettivi brand e mettendo in pericolo la salute dei consumatori.

APPROFONDIMENTI IL CASO Rissa al pronto soccorsodell'ospedale di Caserta, 3 arresti I CONTROLLI Pratella, droga nei campi: presala coppia di contadini-spacciatori

I finanzieri hanno sequestrato oltre 4.000 pezzi, presenti nel laboratorio e nelle abitazioni degli indagati, oltre a tre macchinari utilizzati per apporre patch e stampe sugli articoli. I tre responsabili, che non sono stati in grado di giustificare la legittima provenienza della merce, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per le ipotesi di reato di ricettazione e contraffazione. Solo il materiale rinvenuto, qualora immesso in commercio, avrebbe fruttato circa 30.000 euro.