Marcianise, 10 indagati per droga dopo un anno di appostamenti

Dieci indagati per droga. A Marcianise i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza nei confronti di 10 persone (6 in carcere e 4 agli arresti domiciliari), indagati per illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Sotto accusa per un'attività di spaccio di droga, prevalentemente cocaina, nei comuni di Marcianise e Capodrise. Nel corso delle indagini, tra gennaio 2021 e luglio 2022, sono state effettuate numerose perquisizioni personali e domiciliari che hanno consentito il sequestro di droga, servizi di osservazioni, pedinamenti e arresti in flagranza.