Un 45enne di Marcianise, agli arresti domiciliari, è stato notato a bordo di un'autovettura in piazza Principe di Napoli dai poliziotti che hanno raggiunto la sua abitazione, senza appunto trovarlo. Lo hanno rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria: aveva con sé uno zainetto contenente effetti personali. Arrestato per il reato di evasione, per la quale l'uomo era stato anche in passato denunciato.