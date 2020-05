Lauritano Lorenzo, 42enne di Marcianise, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Caserta poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in flagranza. Lo stesso è stato “contravvenzionato” altresì per inosservanza alle disposizioni relative alla nota emergenza sanitaria.



L’operazione di polizia è stata realizzata nell’ambito di un servizio della Squadra Mobile casertana, predisposto al fine di contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, che, nonostante l’apparente ridimensionamento subito a seguito delle misure adottate per fronteggiare la pandemia da coronavirus, continua ad imperversare sul territorio.



I poliziotti della sezione “Falchi” hanno riconosciuto Lauritano nel mentre viaggiava in un’autovettura nei pressi dello svincolo autostradale di Caserta Sud e lo hanno fermato trovando un involucro di cocaina di 120 grammi. A casa di Lauritano sono stati poi ritrovati un ulteriore involucro della medesima sostanza, un bilancino di precisione e 1.250,00 euro divisi in banconote di vario taglio, sicuro provento dell’attività di spaccio.

