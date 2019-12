© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due persone T.G. e T.D., rispettivamente padre e figlio di Marcianise , sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Caserta in quanto responsabili di detenzione di un'arma clandestina, in concorso; allo stesso tempo sono stati entrambi denunciati per la detenzione illegale delle relative munizioni, quattro cartucce, e per la ricettazione dell'arma.Durante una perquisizione è stata rinvenuta, nascosta, tra gli effetti personali del ragazzo, una cassetta di sicurezza di piccole dimensioni, chiusa a chiave, con all'interno una pistola e delle munizioni. Si trattava, in particolare, di una pistola calibro 6,35 di fabbricazione tedesca, con matricola abrasa, completa di caricatore inserito è 4 proiettili a parte, un'arma estremamente compatta dotata di notevole potenziale offensivo.Dell'arma si è accusato il padre ma gli agenti hanno riscontrato la cassetta nella disponibilità del figlio. I due sono stati associati alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.