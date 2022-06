Armato di ascia e picozza minaccia l'inquilino: «Vattene dall'appartamento»

Gli agenti del commissariato di Marcianise hanno denunciato A.G., 65 anni, per minacce aggravate. I poliziotti sono intervenuti in via Marconi dopo la segnalazione di una lite tra l'uomo, proprietario di una casa, e il suo inquilino, un 34enne di origini siciliane: armato di ascia e picozza, lo aveva minacciato di morte. All'origine dello scontro la richiesta dell'inquilino di stipulare un regolare contratto di locazione, richiesta respinta dal proprietario che gli intimava di lasciare l'appartamento.