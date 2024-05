È terminato ufficialmente questa mattina, con la cerimonia di consegna di una telecamera e un pannello solare di alimentazione, l'intervento di bonifica delle mini discariche sulla Provinciale 165 in località Airola a Marcianise.

Presso la direzione dell'ufficio Ambiente della Provincia di Caserta, il dirigente Giovanni Solino ha consegnato al vicesindaco e assessore all'Ambiente del Comune di Marcianise, Pasquale Salzillo, le due apparecchiature che saranno installate per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti in prossimità di queste. Complessivamente, terminata l'analisi di caratterizzazione e l'attività di separazione e cernita, sono stati rimossi e smaltiti circa 25mila chili di rifiuti così suddivisi: 60 chili di pneumatici, 210 chili di legno, 400 chili di vetro, 40 chili di plastica, 11.350 chili di rifiuti misti di attività di costruzione e demolizione, 750 chili di prodotti tessili, 12.060 chili di rifiuti urbani non differenziati, 120 chili di rifiuti ingombranti, 30 chili di imballaggi, 20 chili di rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose, 180 chili di miscele bituminose.

L'intervento è stato realizzato interamente con l'impiego di fondi della Provincia di Caserta. I rifiuti sono stati rimossi e smaltiti direttamente dall'Ente casertano attraverso una ditta privata a cui è stato affidato il servizio. Sono state inoltre già censite dall'Ufficio Ambiente altre mini discariche che si trovano sul territorio di Marcianise la cui bonifica invece sarà gestita dal Comune che utilizzerà comunque un finanziamento provinciale di 35mila euro recuperato in questi primi mesi di Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta.