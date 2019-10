Mercoledì 23 Ottobre 2019, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 13:05

Quando il voto di sfiducia ha confermato che Antonello Velardi non sarebbe stato più il sindaco di Marcianise (Caserta), sono partiti i festeggiamenti: un gruppo di persone ha acceso dei fuochi d'artificio in piazza Umberto I, proprio davanti al Municipio, danneggiando anche una fontana storica. La scena è stata ripresa in alcuni video, sui quali sono in corso indagini delle forze dell'ordine al fine di individuare i responsabili.Lo spettacolo pirotecnico, non autorizzato, risale alle 20 del 14 ottobre scorso, qualche minuto dopo la votazione alla mozione di sfiducia presentata da alcuni consiglieri a inizio ottobre; in conseguenza della mozione Velardi aveva rassegnato le dimissioni. La votazione ha anticipato le cose, aprendo le porte alla nomina di un commissario prefettizio e portando il Comune verso il voto nella prossima primavera, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato.