CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 30 Luglio 2019, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si inasprisce il confronto tra una parte della maggioranza e il sindaco Antonello Velardi in vista della decisiva seduta di consiglio comunale prevista per questa sera, in cui si dovranno approvare l'assestamento generale e gli equilibri di bilancio.Dopo la nota inviata dagli assessori al primo cittadino con la quale hanno rassegnano le dimissioni rimettendo il mandato nelle sue mani e la risposta dello stesso Velardi che li ha invitati a restare fino al chiarimento del quadro politico, il clima non appare certamente disteso. Prova ne è l'assenza di ben sette consiglieri alla riunione di maggioranza convocata dal sindaco sabato mattina.