Venerdì 13 Settembre 2019, 07:00

MARCIANISE - Sui tabulati delle presenze dei dipendenti comunali di Marcianise, venerdì scorso, stranamente, figurava la timbratura in entrata del dirigente del settore tecnico, l'ingegner Gennaro Spasiano. Stranamente, perché proprio venerdì, al tecnico comunale era stato notificato un provvedimento restrittivo da parte della Guardia di Finanza di Caserta nell'ambito di un'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Ad accorgersi dell'anomalia il segretario generale del Comune, Onofrio Tartaglione, il quale non credeva ai suoi occhi e non riusciva a spiegarsi come fosse stata segnata quella presenza.