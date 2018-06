Marcianise. Ancora indagini sui Belforte, sequestrate due auto di lusso

Venerdì 15 Giugno 2018, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2018 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito di indagini della Dda della Procura di Napoli nell'inchiesta denominata «Golden Game», a seguito dell’intervento del 7 maggio scorso durante il quale sono stati arrestati, a vario titolo, n. 11 membri del “clan Belforte e sequestrate oltre 100 slot machine, i militari della Guardia di Finanza di Marcianise hanno approfondito alcuni elementi indiziari relativi alla disponibilità di ulteriori beni da parte degli arrestati, sequestrando due autovetture intestate ad insospettabili prestanome incensurati.In effetti, è stato appurato che, al fine di eludere l’applicazione di eventuali misure di prevenzione antimafia, la titolarità delle due auto era stata fittiziamente attribuita a “teste di legno”, così da schermare la proprietà dei beni acquistati con i proventi delle attività criminali perpetrate e la loro riconducibilità in capo agli esponenti del clan camorristico.Sulla base degli elementi emersi, in esecuzione a quanto disposto – con decreto d’urgenza - dalla D.D.A. di Napoli, la Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise ha operato il sequestro preventivo dei due automezzi, una Range Rover “Evoque” ed una Daimler “Smart”, mentre i quattro responsabili sono stati denunciati per il reato di trasferimento fraudolento di beni aggravato dalla finalità di agevolare il sodalizio mafioso.