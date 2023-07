Dopo l'intervento per la chiesa dell'Annunziata, dove qualche giorno fa si è staccato dalla parete una tela di Domenico Mondo, l'amministrazione comunale targata Trombetta corre in soccorso della Fontana dei Delfini che è situata proprio di fronte alla chiesa, in piazza Carità.

Ieri, il sindaco Antonio Trombetta e l'assessore ai lavori pubblici Stefano Farro, accompagnati da un tecnico dei beni culturali, si sono recati in piazza Carità per verificare le condizioni in cui si trova la Fontana dei Delfini, non funzionante dal mese di agosto di due anni fa a causa di una lesione alla base da cui fuoriusciva uno zampillo d'acqua. In realtà, questa circostanza determinò da parte della precedente amministrazione comunale la sua chiusura per evitare ulteriori danni alla struttura di interesse storico e artistico. L'esito del sopralluogo ha delineato l'iter amministrativo, i tempi e le modalità per l'esecuzione dell'intervento necessario per restituire alla comunità la fontana a cui sono legati i cittadini di Marcianise. Il restauratore procederà alla stesura di una relazione tecnica che sarà sottoposta al vaglio della Soprintendenza Abap, condizione indispensabile per eseguire i lavori. Una volta ottenuto il via libera, la Fontana sarà completamente restaurata.

APPROFONDIMENTI Caserta, via Alois: sottosuolo groviera, marciapiede collassa Vaccheria di San Leucio, muro di cinta nel degrado: «È un patrimonio storico da tutelare» Giudice di pace di Aversa in affanno, il ministero invia i rinforzi

L'intervento prevede la sua pulizia, il recupero del rivestimento in piperno, il ripristino del suo normale funzionamento con la fuoriuscita dell'acqua anche dalla pigna che si trova nella parte superiore della struttura. «Stiamo lavorando per affrontare le criticità che giorno dopo giorno si stanno presentando in modo concreto e risolutivo ha affermato il sindaco Antonio Trombetta abbiamo molto a cuore la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale. La nuova Marcianise che abbiamo in mente dovrà offrire migliori servizi ai cittadini e più sicurezza, ma ripartire anche dalla Cultura per rafforzare e tutelare la sua identità dentro e fuori Marcianise, attrarre investimenti e rianimare il commercio. La brandizzazione del nostro territorio fa parte di questo grande progetto di rilancio della nostra città».