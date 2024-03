Marcianise, l'iniziativa del Forum dei Giovani sulla disparità di genere

Il Forum dei Giovani di Marcianise ha organizzato la prima iniziativa nella biblioteca comunale. L’evento dal titolo “Oltre il velo dell’Apparenza” ha affrontato la tematica della disparità di genere nei vari contesti della vita quotidiana, riscuotendo molto entusiasmo e coinvolgimento da parte del pubblico presente in sala.

Dopo i saluti del sindaco Antonio Trombetta, la consigliera del Forum dei Giovani Ylenia Valentino ha sottolineato l’obiettivo del Forum di sensibilizzare sul tema delle disuguaglianze di genere attraverso eventi di questo tipo. Importanti gli interventi dell’avvocata Francesca Della Ratta, presidente dell’associazione “Differentemente Aps” e moderatrice dell’incontro, e dell’assessora alle Pari opportunità, Carmen Posillipo.

All’evento ha preso parte l’associazione Teatro Distinto (con gli attori Rosaria Fantini, Maria Scialla, Gabriele Gabola, Orsola Parrella, Walter Ferranti, Amerigo Dello Russo, Lorenzo Russo, Katia Pezzella, Lara Bottone, Domenico Letizia; la regia di Domenico Buonanno e la supervisione di Gabriele Russo e Maria Rosa Cecere) che ha messo in scena lo spettacolo interattivo del “Forum Theatre” in cui il pubblico ha avuto la possibilità di interrompere la recitazione in qualsiasi momento e di cambiarne l’andamento, anche improvvisandosi attore. Ad arricchire l’evento l’esposizione artistica della giovane artista Emanuela Ambrosino con alcune opere sulla rivendicazione dei diritti delle donne.