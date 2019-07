Lunedì 1 Luglio 2019, 12:23

«Sono qui alla Jabil di Marcianise ( Caserta) perché i lavoratori devono sapere che non sono soli, che noi siamo dalla loro parte e staremo con loro fino a quando non verranno ritirati i licenziamenti. Chiediamo all'azienda di ritirare tale decisione, e al Governo di convocare un tavolo per lavorare a tale soluzione». Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nel corso della seconda tappa del tour casertano, allo stabilimento Jabil di Marcianise, dove qualche giorno fa i vertici societari hanno annunciato l'apertura della procedura di licenziamento per 350 addetti.Nel pomeriggio ci sarà a Confindustria Caserta il primo confronto tra le parti sulla procedura. «La Jabil, come le altri multinazionali - prosegue il leader dei democratici - devono sapere che i dipendenti non sono soli e abbandonati, ma un intero Paese è con loro. Scriverò stasera al Governo perché adotti ogni passo, dagli incentivi ad altre forme di sostegno, per evitare che l'azienda persista nella sta scelta».