Marcianise, trattori e prodotti tipici in piazza per la giornata del ringraziamento

Entra nel vivo la VI edizione del ‘Xmas on the Streets’, ciclo di eventi promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Velardi, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, per far vivere la magia del Natale ai cittadini e a quanti sceglieranno di visitare Marcianise durante le feste.

Grande partecipazione questa mattina in piazza Umberto I per la 71esima giornata del Ringraziamento. Presso gli stands di Campagna Amica, allestiti per l’occasione, appassionati del genere e semplici curiosi hanno potuto acquistare prodotti tipici a km zero.

Fondo salvaguardia salva Jabil di Marcianise, Toddi: «Creati 200 nuovi posti di lavoro»

L’evento, organizzato dall’associazione ‘Il cortile di Cerere’ insieme alla locale Coldiretti, è proseguito con la benedizione dei trattori guidati dagli agricoltori e giunti nella centralissima piazza dopo aver attraversato in corteo le principali strade della città. Un momento particolarmente sentito avvenuto al termine della cerimonia Eucaristica celebrata dal sacerdote don Francesco Maietta nella chiesa di San Carlo. Durante il rito, il segretario zonale della Coldiretti Pasquale Garofalo ha letto la ‘preghiera del contadino’. Presenti per i saluti istituzionali il vicesindaco Tommaso Rossano, l’assessore alla Cultura, Federica Porzio, e il direttore provinciale della Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli. Un significativo apprezzamento ha riscosso anche l’esibizione musicale del gruppo Arianova.