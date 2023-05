Viale Carlo III si rivela ancora una volta una strada ad alto rischio di incidenti. Nonostante il limite di velocità di 50 all'ora e la doppia striscia continua, soprattutto di notte, molti veicoli sfrecciano ad alta velocità azzardando anche pericolosi sorpassi. Il vialone, come è conosciuto dai casertani, nei pressi di Mr Beef, nella notte tra venerdì e sabato ha registrato un'altra vittima: si tratta di Augusto Pedana, imprenditore di 38 anni, originario di Villa Literno e residente a San Nicola la Strada. L'auto sulla quale viaggiava, una Renault Clio, intorno alle 2,00 si è scontrata frontalmente con una Porsche Cayenne che percorreva viale Carlo III in senso opposto. L'incidente è avvenuto nei pressi della rampa d'accesso per Marcianise, all'altezza del supermercato MD e del cavalcavia dell'A30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto i rilievi tecnici utili per ricostruire la dinamica dello schianto mortale ed eventuali responsabilità. La Procura ha aperto un fascicolo disponendo il sequestro della salma del 38enne che è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Augusto Pedata lascia la compagna, originaria di Marcianise, e la figlioletta di 8 anni. Una tragedia che ha destato tanto dolore sia a Villa Literno, da dove proveniva Augusto e dove vive la sua famiglia, che a San Nicola la Strada, dove abitava.

Sui social si susseguono centinaia di messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti che lo descrivono come una persona «dolce, sensibile, dal cuore nobile, solare e pieno di vita». In realtà, l'ennesimo incidente mortale sul vialone, riporta alla mente altri sinistri con vittime che si sono verificate negli anni scorsi: il 26 febbraio del 2021, Gioacchino Castellino, di 45 anni, perse la vita a bordo di una moto impattando contro un mezzo pesante, il 18 dicembre del 2019, un ragazzo di 19 anni, Umberto Ercolani, su uno scooter morì in un incidente, probabilmente perdendo il controllo del due ruote e il 25 febbraio dello stesso anno toccò a un giovane di 29 anni di Caserta, Vincenzo Pieretti che si ribaltò con la sua auto. Proprio nei pressi del luogo dove è deceduto Augusto Pedana, per la salvaguardia della sicurezza stradale, sarà realizzata a breve una rotatoria. Lo ha annunciato qualche settimana fa il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, spiegando che è in dirittura d'arrivo l'iter amministrativo per la realizzazione della nuova rotatoria su viale Carlo III, nel territorio del Comune di San Marco Evangelista, all'altezza dell'incrocio con viale della Libertà, in pratica nei pressi del Grand Hotel Vanvitelli. L'opera del valore complessivo di circa 400mila euro è finanziata dalla Regione Campania con risorse europee, ed è stata già affidata.