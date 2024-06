Quella che si terrà oggi al Mimit potrebbe essere una riunione decisiva per il futuro di Jabil, la multinazionale americana dovrà far sapere se ritorna sulla decisione di abbandonare l'Italia e il sito di Marcianise, passare la mano ad un altro imprenditore o, addirittura, aprire una procedura di cessazione di azienda e di licenziamento collettivo per i 420 dipendenti.

Finora, negli incontri che si sono succeduti al ministero, i vertici Jabil si sono mostrati irremovibili dalla loro scelta di lasciare il nostro Paese, pur senza motivazioni fondate, spiegando solo che si tratterebbe di una strategia imprenditoriale della multinazionale a livello globale che conta oltre 250mila dipendenti. Quello di Marcianise non è un sito produttivo in crisi o con produzioni obsolete, ma con dei professionisti d'eccellenza in settori di cui l'Italia ha assoluta necessità, quale transizione digitale, energetica e green economy. Per oggi i sindacati Fim, Fiom e Uim hanno proclamato otto ore di sciopero per permettere ai lavoratori di raggiungere la capitale con i pullman messi a disposizione dai sindacati.

La vertenza Jabil si trascina da qualche anno, a causa di unache ha portato negli ultimi 5 anni alla fuoriuscita dagli organici Jabil di quasi trecento lavoratori, la maggior parte dei quali riassunti a spese della stessa Jabil in altre aziende, come, nell'ambito di piani di reindustrializzazione che però non sono mai decollati. I 420 lavoratori rimasti nella multinazionale, lo scorso anno, per evitare il licenziamento già annunciato dall'azienda hanno accettato di sottoporsi ad unaa rotazione con il contratto di solidarietà,Un ammortizzatore sociale per il quale l'azienda ha proposto la proroga che è stata bocciata dai dipendenti e dai sindacati, anche per lanciare l'ennesimo appello alla Jabil affinché resti sul territorio. Una parte importante nella riunione di oggi dovranno assumerla le istituzioni: tocca aoffrire garanzie alla Jabil e. Intanto, Fim, Fiom e Uilm rilanciano l'appuntamento del. Intanto i sindacati hanno tenuto assemblee nei maggiori siti produttivi casertani, dallaalla, dallaalla. Ci sarà un corteo che partendo daarriverà a, dove ci sarà il comizio finale con i segretari nazionali