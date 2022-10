Marcianise, la Cogepa: «Cantiere stradale regolarmente autorizzato»

«Non è affatto invisibile nè abusivo» il cantiere stradale in via Leonardo da Vinci a Marcianise sul quale la Polizia ha rilevato presunte violazioni delle norme sulla sicurezza stradale del lavoro: lo sottolinea in una nota la società Cogepa, aggiungendo che l'esecuzione dei lavori di costruzione di linea elettrica in media tensione per conto di E-Distribuzione spa «è stata regolarmente autorizzata dal Comune di Marcianise».

«A fronte di nostre richieste peraltro - è scritto ancora nella nota - il Comune di Marcianise ha istituto il senso unico alternato proprio per consentire le operazioni di scavo necessarie all'esecuzione dei predetti lavori». Il Comune, si sostiene ancora, «pertanto era a piena conoscenza dei lavori in questione, per averli espressamente autorizzati» e quindi, si aggiunge, c'erano le autorizzazioni e l'ente locale era a conoscenza dei lavori. Si ritiene inoltre «privo di fondamento il riferimento al subappalto visto che i lavori in questione sono eseguiti in via diretta dalla società, costituita in Raggruppamento temporaneo d'imprese con altra società». «Gravemente pregiudizievoli per l'immagine e la reputazione della società - si sostiene ancora nella nota - è l'accostamento» con altra vicenda «riguardante controlli eseguiti dalle forze dell'ordine» su un giro d'appalti finiti a ditte vicine al clan dei Casalesi.