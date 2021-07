Operai assorbiti e mai messi al lavoro: sindacati denunciano lo stallo alla Jabil

Scambio incrociato di accuse tra i sindacati dei metalmeccanici e la società sarda Orefice Generators sulla questione del reimpiego dei lavoratori che Orefice ha assunto nei mesi scorsi dalla multinazionale dell'elettronica Jabil, che ha sede a Marcianise ed è in crisi produttiva, tanto da licenziare in due anni 220 dipendenti.

APPROFONDIMENTI IL CASO Mondragone torna cool dopo il Covid: in spiaggia feste con vip e... IL CASO Comune senza dipendenti,l'ultimo va in pensione

Da mesi i sindacati accusano l'azienda cagliaritana di aver assunto 23 lavoratori da Jabil, prendendo migliaia di euro dalla stessa multinazionale americana per ogni addetto assorbito, ma senza avviare concretamente il progetto di reindustrializzazione e rilancio dei lavoratori ex Jabil; per reimpiegare questi ultimi, Orefice ha aperto uno stabilimento nell'area industrial di Pascarola, comune di Caivano, a pochi chilometri dal sito della Jabil, «allo stato già dismesso» dicono i sindacati.

«Nonostante l'impegno assunto dalla Orefice Generators di impiegare i lavoratori già in forza alla Jabil - scrivono in una nota congiunta le segreterie casertane di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Failm - nessuna attività di produzione di generatori è stata dalla stessa mai avviata. Precisamente, al netto di qualche giorno di corso di formazione, ai lavoratori, dalla data di collocazione di inizio della prestazione lavorativa, il 22 giugno 2020, non è stato mai consentito di svolgere la programmata attività lavorativa».

«Tutti i lavoratori interessati, infatti, sono stati unilateralmente posti, prima, in ferie e, poi, in cassa integrazione. Il Ministero per lo Sviluppo Economico ci convochi per risolvere la grave situazione» scrivono i rappresentanti dei lavoratori, che domani saranno in presidio a Napoli davanti a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione, per denunciare il comportamento, a loro dire sbagliato e irrispettoso delle istituzioni e dei lavoratori, di multinazionali come Whirlpool e Jabil.