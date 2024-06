Inaugurazione in pompa magna della rinnovata palestra del liceo “Quercia”. Ad accogliere gli ospiti il solerte dirigente scolastico Diamante Marotta, che ha tagliato il nastro della struttura sportiva con il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, e la dirigente dell’Ambito territoriale di Caserta Monica Matano, Presenti anche diversi consiglieri comunali e provinciali.

Aprendo gli interventi, Marotta ha voluto ringraziare l’amministrazione provinciale, esprimendo soddisfazione per l’ulteriore traguardo raggiunto dalla sua scuola con la ristrutturazione della palestra, ha inoltre citato i nomi degli studenti del liceo sportivo che si sono distinti nelle varie discipline in campo nazionale. Nel suo intervento il presidente Magliocca ha ripercorso le tappe che hanno portato all’inaugurazione della palestra: «Non mi stanco mai di ripetere e ricordare – ha detto – che, quando sono stato eletto nel 2017, la Provincia era in una grave situazione di dissesto finanziario che non consentiva neppure di pagare gli stipendi ai dipendenti. Oggi finalmente, dopo un grande lavoro di risanamento, ne siamo fuori e possiamo programmare, progettare e inaugurare strutture fondamentali per il territorio. Questa è la terza palestra scolastica che riconsegniamo agli studenti casertani in poche settimane». La struttura del “Quercia” è stata sottoposta a un intervento generale di ammodernamento e riqualificazione grazie all’utilizzo dei fondi Poc e della Provincia di Caserta con una spesa di circa 500mila euro. L’impianto sportivo è stato completamente ristrutturato come anche gli annessi locali di servizio e spogliatoi: è stata effettuata l’impermeabilizzazione e coibentazione della copertura, è stato eliminato il pavimento in gomma e installato il parquet, sono stati sostituiti gli infissi e riattintati i muri, i bagni e gli spogliatoi sono stati completamente rifatti ed è stato fornito tutto il materiale sportivo per le varie attività.

Il sindaco Trombetta, dal canto suo, ha affermato: «Ringrazio il presidente della Provincia Magliocca per l’attenzione che riserva costantemente al nostro territorio. La scuola rappresenta una priorità assoluta, in quanto è il luogo dove i nostri giovani crescono e si formano per diventare poi cittadini consapevoli dei loro diritti e doveri».