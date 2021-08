Marcianise, rivoluzione viabilità: ecco monopattini e ztl videosorvegliata

Ambiente e vaibilità, c'è un progetto per dotare Marcianise di una mobilità integrata e sostenibile, un intervento considerato strategico. E, con il voto favorevole di oggi, il piano sperimentale entra nella fase esecutiva per l’utilizzo di mezzi alternativi al trasporto pubblico e ai veicoli privati, in particolare per i piccoli spostamenti nel centro urbano. Cosa prevede? Cento monopattini elettrici saranno collocati in 20 postazioni di sosta in modo rendere il servizio fruibile a tutti, attraverso un’App scaricabile e di facile utilizzo.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Caserta, porte aperte:vaccini senza più prenotazioni LA PREVENZIONE Covid a Caserta, obiettivo Green passora è corsa al vaccino L'INIZIATIVA Marcianise, consegnato pulminoper il trasporto dei disabili

L’accordo con l’azienda fornitrice non ha alcun costo per il Comune: i cittadini potranno acquistare un abbonamento mensile o scegliere di pagare la tariffa base prevista in tutte le città dove già esiste questo servizi. Approvata anche la delibera che prevede, grazie a un protocollo d’intesa con la società Enel X Mobility, l’installazione di 4 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e di una stazione ad alta potenza con due colonnine, la prima montata in Campania dalla società, posizionate in cinque diverse aree per coprire tutta la città.

Novità importanti anche per la Zona a traffico limitato nel centro storico. Con il via libera in consiglio comunale del nuovo regolamento, l’accesso e l’uscita dai cinque varchi già esistenti saranno videosorvegliati e regolati attraverso appositi semafori connessi a un sistema di gestione e controllo centrale.

Le strade comunali in cui sarà vietata la sosta e il transito saranno le seguenti: via Duomo, via Lucarelli, via Santoro, via Mundo, via Marchesiello, via Dante, via Santa Maria Delle Grazie, via Ariosto, via Boccaccio, via Sant'Andrea, via Parini, via Giusti, via Falcone. La Ztl sarà attiva nei giorni festivi dalle 11 alle 13 e dalle 20 alle 24, mentre dal venerdì alla domenica unicamente dalla 20 alle ore 24.

Decisa anche l’istituzione di un luogo della memoria per le vittime del Covid, come segno di vicinanza alle famiglie delle persone scomparse improvvisamente, e la costituzione di uno sportello con un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento: sarà uno strumento di assistenza e mediazione per quanti, in particolare in un momento delicato come quello segnato dall’emergenza pandemica, si trovano in forte difficoltà.