Mercoledì 25 Luglio 2018, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2018 09:47

«La morte di Maria mi ha chiuso in un carcere a vita e sono andata avanti solo per cercare giustizia. Ringrazio il giudice e il pm in questa battaglia che combatterò sempre». Si sfoga così la mamma di Maria Ammirati per la cui morte ieri sono arrivate quattro condanne. Per Giancarlo, il compagno, «è stata una giornata di giustizia».Per anni e fino a 5 giorni fa i poster 6x3 sono stati fatti affiggere da Maria Rosaria Mastroianni, madre di Maria Ammirati, la 35enne di Marcianise che portava in grembo il suo bambino di 14 settimane, morto il 28 giugno del 2012, poche ore prima del decesso della stessa madre. Ieri, a sei anni dai fatti, sono arrivate 4 condanne e 3 assoluzioni per i medici coinvolti (il ginecologo di fiducia e sei medici degli ospedali di Caserta e Marcianise). Ma è arrivata anche una condanna dei camici bianchi in solido con l'Azienda ospedaliera di Caserta S. Anna e S. Sebastiano al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.