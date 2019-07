Mercoledì 31 Luglio 2019, 11:30

È morto questa mattina all'alba Antonio De Martino, 83 anni, già sindaco di Marcianise.È stato il primo cittadino Antonello Velardi ad annunciarne la scomparsa sui social: «Esponente della Democrazia Cristiana, democristiano fino al midollo, De Martino apparteneva alla pattuglia di insegnanti elementari, figli del ceto popolare, che in città fu protagonista della ricostruzione fin dagli anni Cinquanta e che interpretò per convinzione e per scelta sociale prima ancora che politica il riscatto e la ribellione ai vecchi blocchi liberali espressione dell'arcaico parassitismo fondiario. Maestri elementari, di solida preparazione, di forte connotazione popolare, animati dalla migliore concretezza, che a Marcianise hanno rappresentato l'asse portante della ricostruzione politica e sociale della città a partire dagli anni post-guerra. Sempre garbato, mai sopra le righe, nella sua eleganza c'era il segno del suo modo d'essere. Non ricordo di averlo mai visto con un vestito che non fosse inappuntabile, con una cravatta o un maglione che non fossero ricercati. L'eleganza però mai fuori posto, mai ostentata, portata naturalmente, con la sobrietà che era il tratto del suo carattere».