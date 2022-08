Marcianise, inaugura la mostra in memoria di Antonio Sparaco

Si terrà questa sera alle ore 19 presso il Palazzo Monte dei Pegni l’inaugurazione della mostra dell’artista marcianisano Antonio Sparaco, scomparso all’età di 72 anni nel 2010. L’esposizione proseguirà fino al 7 settembre. Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dalle 19 alle 22. La domenica, invece, anche la mattina dalle 10 alle 13. L’ingresso è libero. L’iniziativa rientra nel programma di «R-Estate a Marcianise 2022», rassegna promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonello Velardi in collaborazione con le associazioni del territorio. L’organizzazione dell’evento fa seguito all’incontro con la famiglia dell’artista che si è tenuto lo scorso aprile presso il Comune di Marcianise. In quell’occasione fu donata un’acquaforte raffigurante la piccola Chiesa di Santa Maria delle Grazie che si trova in via Santoro, esposta ora nell’area d’ingresso della Sala Consiliare.

Antonio Sparaco nel corso della sua esistenza si cimentò in tre campi distinti dell’arte: la pittura in primo luogo, per la quale spese la maggior parte del suo tempo, la grafica e l’arte presepiale. Durante la sua carriera artistica partecipò a numerose mostre in varie città, particolarmente della Campania e della Puglia, cimentandosi anche in altri campi, come quello della litografia, nella pratica di riproduzione delle figure servendosi di tecniche d’incisioni varie e distinte. L’obiettivo dell’iniziativa è di rendere omaggio a un grande artista marcianisano e far conoscere la sua significativa attività, in particolare alle nuove generazioni, tramandandone il valore.