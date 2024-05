L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità sul territorio di Marcianise, ha promosso e sottoscritto con l’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere un protocollo d’intesa per porre in essere un programma di attività in materia di sensibilizzazione al rispetto delle regole, della legalità e per favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica.

Le azioni saranno realizzate attraverso attività formative e culturali nelle scuole, di studio e ricerca e con l’attivazione di una applicazione sul sito del Comune per informare, ricevere feedback sul gradimento delle iniziative e per garantire anche la possibilità di presentare proposte su tematiche e ulteriori iniziative da attuare o potenziare, e, infine, con l’organizzazione di seminari formativi sulla trasparenza e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione. Per l’attuazione del protocollo d’intesa sarà costituito un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di indirizzo composto da quattro componenti, due designati dall’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere e due, esterni all’amministrazione comunale, designati dalla stessa, che avrà tra le sue funzioni in particolare di predisporre una relazione semestrale o annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti con eventuali proposte migliorative sulla gestione dei servizi pubblici e di diffondere la conoscenza di buone pratiche e modelli di atti amministrativi nelle materie previste dal protocollo.

«Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere – ha affermato la presidente del COA, l’avvocato Angela Del Vecchio - sostiene e promuove lo sviluppo sociale del nostro territorio, attraverso numerose iniziative formative, come gli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, affinché “il valore della legalità” entri nel tessuto socio-culturale della collettività. Tale impegno è finalizzato ad approfondire il principio della legalità nei suoi rapporti con la politica, con l'economia, con le istituzioni e gli enti territoriali. La sottoscrizione del protocollo testimonia la continua vicinanza dell’avvocatura alla società, a garanzia dei principi dello stato di diritto. Siamo particolarmente soddisfatti, il Comune di Marcianise è il primo ente locale della provincia con cui abbiamo sottoscritto questo importante documento, risultato che è stato possibile anche grazie alla sinergia con la collega e assessore Carmen Posillipo e al fondamentale contributo della consigliera Tiziana Ferrara, delegata ai lavori di attuazione e realizzazione del protocollo».

«Le attività avranno come oggetto un primo approccio alla Costituzione della Repubblica italiana – ha affermato l’assessore alla Legalità Carmen Posillipo - lo sviluppo del senso di legalità e l’etica della responsabilità, l’esercizio della cittadinanza attiva e il diritto di parola, il rispetto delle persone. Ci impegneremo in sinergia con i colleghi alla diffusione di precetti educativi del rispetto della legalità. Ritengo che sia indispensabile una campagna di sensibilizzazione e di educazione anche alla luce delle criticità odierne della nostra società. Questa è solo la prima iniziativa che è stata siglata ma la nostra attività proseguirà in modo massiccio e fattivo con le medesime prerogative».