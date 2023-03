Marcianise, Primark cerca nuove figure per lo store nel centro commerciale Campania

Primark cerca nuove figure da inserire nello store da poco inaugurato nel centro commerciale Campania a Marcianise.

In particolare sono due le figure richieste: addetto alle vendite e team manager.

Si può inviare la prorpia candidatura direttamente sul sito dell'azienda.

Per gli addetti alle vendite i requisiti richiesti sono attitudine al servizio clienti, flessibilità predisposizione a lavorare in team e ovviamente passione per la moda e le tendenze.

Per la figura del team manager si chiede, invece, esperienza di almeno un anno nel mondo retail, come punto di riferimento all’interno di un team.