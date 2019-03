Furti in auto in pieno giorno a Marcianise, nell'area industriale, da parte dei rom. E' quanto denuncia in un post su Facebook (con tanto di video) il sindaco Antonello Velardi.

Di mattina, poco prima di mezzogiorno, a Marcianise, nell'area industriale - scrive Velardi -. In uno dei viali su cui si affacciano le principale aziende della zona, ci sono numerose auto parcheggiate ai lati. Arriva una vecchia Ford con due uomini a bordo. Scendono tranquillamente, si avvicinano alle altre auto, forzano le portiere e cominciano a prendere ciò che trovano. Uno dei due si accanisce più dell'altro. Da dentro qualcuno li vede, attraverso le telecamere, e dà l'allarme. "

Stanno rubando, stanno rubando"

, grida. In un batter d'occhio esce uno dei proprietari delle auto prese di mira, ha parcheggiato poco prima. I due capiscono che devono scappare, il derubato cerca di bloccarli. "

Sono zingari, si vedeva in faccia", dice. A prescindere dall'etnia, a prescindere da quello che hanno rubato, di sicuro sono pericolosi. L'automobilista derubato perde la testa e si para contro la Ford, fa un azzardo. Poteva rimetterci la vita, maciullato dai due ladri in fuga. Che prima indietreggiano, poi accelerano: criminali senza scrupoli. Un altro operaio è lì vicino, capisce che non ce la fa ad intervenire e si blocca. In un batter d'occhio i due se ne vanno. La Ford sparisce nelle strade dell'area industriale, diventa difficile rintracciarla. Il derubato riprende fiato, è arrabbiato. Molto di più lo sono gli industriali dell'area, presi di mira dai ladri giorno e notte. "Vengono dagli accampamenti qui vicino, in dieci minuti possono arrivare a Gricignano o a Giugliano", dicono gli imprenditori. "Ci stanno massacrando, non ce la facciamo più. Anche di giorno, senza alcun timore. E' uno schifo, ci costringono ad andare via". E non c'entra nulla il razzismo. Sono ladri, punto. Italiani o stranieri, non cambia. Scene di (triste) vita quotidiana. Esterno giorno, area industriale, Marcianise, Mezzogiorno, Italia. Marzo 2019. Come in guerra. #sognandounaltromondo

Venerdì 8 Marzo 2019, 20:11

