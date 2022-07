Marcianise, sequestrati un fucile, una pistola semiautomatica

Armi e munizioni rinvenute in un condominio. A Marcianise, in seguito alla presentazione di una querela per minacce gravi, dopo aver esperito i dovuti accertamenti, i poliziotti hanno raggiunto l'abitazione dell’uomo, che è stato trovato in possesso di un fucile, di una pistola semiautomatica e delle relative munizioni sottratte in via cautelare. «La misura si è resa necessaria al fine di tutelare l’incolumità e la pubblica sicurezza», questa la decisione degli agenti.

