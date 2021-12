Marcianise: sfregia il compagno, apre il gas e tenta di far saltare il palazzo

Tre mesi fa aveva tentato di accoltellare il compagno in strada, in pieno centro a pochi passi dal Comune. Lo aveva fatto davanti ad alcuni testimoni, colleghi di lavoro dell'uomo, un operaio 50enne in una piccola fabbrica del territorio. Sabato notte, dopo l'ennesima lite cominciata qualche ora prima, la donna, una 45enne con una serie di denunce alle spalle, presa da un raptus di follia, armata da un coltello da cucina ha ferito il compagno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati